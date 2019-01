De næste otte måneder vil USA have aktive tropper ved grænsen til Mexico, meddeler Pentagon.

De amerikanske soldater, der sidste år blev beordret til USA's grænse mod syd af præsident Donald Trump, er blevet forlænget frem til og med 30. september i år.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, natten til tirsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Pentagon har cirka 2350 aktive soldater udstationeret langs grænsen.

Yderligere har 2200 udsendte fra Nationalgarden været til stede ved grænsen siden april sidste år.

USA's mission ved grænsen skal nu også at gælde overvågning, oplyser Pentagon. Det oplyses dog ikke, om det betyder, at flere soldater skal sendes til grænsen, eller om de nuværende blot får flere arbejdsopgaver.

Forsvarsministeriet "udvider arbejdet ved den sydvestlige grænse fra at beskytte overgange til USA til nu også at gælde overvågning og opsætning af pigtrådshegn", lyder det i en meddelelse fra Pentagon.

Donald Trump beordrede sidste år mere end 5000 amerikanske soldater til grænsen. Det skete i et forsøg på at stoppe tusindvis af migranter, der bevægede sig op gennem Mellemamerika til USA i en karavane.

Men militæret må ikke have direkte kontakt med civile og udføre opgaver såsom at stoppe migranter på amerikansk jord. Det forklarer Scott R. Anderson fra tænketanken Brookings Institution til nyhedsbureauet AP.

Derfor har soldaternes rolle primært været at opsætte kilometerlange hegn ved de steder langs grænsen, hvor flest migranter forsøger at krydse til USA. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En tidligere chef for den myndighed, der styrer det amerikanske grænsepoliti, Customs and Border Protection (CBP), har tidligere kaldt soldaternes tilstedeværelse ved grænsen for "et politisk stunt".

Den tidligere chef, R. Gil Kerlikowske, mener, at det er "spild af militære ressourcer og skatteyderes penge".

Regningen for de 2200 udsendte fra Nationalgarden løb i 2018 op i 138 millioner dollar svarende til 900 millioner kroner. Det fremgår af en rapport fra Pentagon, skrev AP i november. Derudover kostede de cirka 5000 amerikanske soldater 72 millioner dollar - eller 470 millioner kroner.

/ritzau/