Massedrab på armenere for over 100 år siden var et folkedrab, siger USA's senat i enstemmig resolution.

Det amerikanske senat vedtog torsdag enstemmigt en resolution, der anerkender, at massedrab på armenere for over 100 år siden var et folkedrab. Det er et træk, som vil vække vrede i Tyrkiet og øge spændingerne mellem amerikanerne og tyrkerne.

I den armenske hovedstad, Jerevan, blev beslutningen i den amerikanske regeringshovedstad hyldet som "en sejr for retfærdighed og sandhed".

- På vegne af den armenske befolkning udtrykker jeg min taknemmelighed til den amerikanske kongres, skriver den armenske premierminister, Nikol Pasjinian, på Twitter.

Tyrkiet kaldte i oktober USA's ambassadør i den tyrkiske hovedstad, Ankara, til udenrigsministeriet for at protestere over, at Repræsentanternes Hus i Washington havde vedtaget en lignende resolution om folkedrabet.

Resolutionerne siger, at det var et "folkemord", som Tyrkiet begik på tyrkiske armeniere for lidt over 100 år siden.

Frankrig og en række andre parlamenter i Europa har tidligere fordømt "folkedrabet".

Op mod 1,5 millioner tyrkiske armeniere mistede livet under Første Verdenskrig.

Tyrkiet taler om historieforfalskning og siger, at både tyrkere og armere døde af byrderne under Første Verdenskrig i det daværende osmanniske rige.

/ritzau/Reuters