USAs 'Sataniske Tempel' sagsøger Netflix for lidt over en milliarder kroner - for stjålet statuedesign.

Millioner af Netflix-fans har allerede nydt streamingskanalens nye gyser-serie 'The Chilling Adventures of Sabrina'. Og præsterne i den den amerikanske dæmon-kirke 'The Satanic Temple' har åbenbart også kigget med.

Og allerede halvvejs henne i seriens ti afsnit så de sataniske tempel-riddere tilsyneladende noget, de ikke brød sig om.

I en scene fra det nye sataniske gymnasium, hvor heksen Sabrina (i Netflix-serien) skal tage sin uddannelse, ses en stor statue af Mørkets Fyrste, Baphomet (med menneskekrop, gedehovede og vinger) med små tilbedende børn ved sine fødder (hove).

Statuen ligner næsten på en prik den selvsamme statue, som virkelighedens 'Satanic Temple' i årevis kæmpede for at få lov til at opstille foran den lokale regeringsbygning i sydstaten Arkansas.

Netflix fastholder, at enhver lighed imellem Sabrinas skole-statue og virkelighedens sataniske statue er et tilfælde.

Men den køber Det sataniske tempel ikke.Og nu forlanger de 150 millioner dollar i erstatning. Det svarer til lidt over en milliard danske kroner.

For fem år siden blev en statue, der forestillede 'De ti bud' fra Biblen, opstillet foran regeringsbygningen i Arkansas. Det sataniske tempel protesterede og fastholdt, at det var et brud på den amerikanske forfatnings krav om 'adskillielse imellem kirke og stat'. For at rette op på denne 'uretfærdighed' forlangte den sataniske menighed, at deres sataniske statue skulle opstilles samme sted.

Det skete i august i år. Men den to meter og tyve centimeter højre granitudgave af dæmonen Baphomet nåede kun at pynte op i en enkelt dag under Arkansas' bagende sol. Så blev statuen fjernet efter massive protester fra diverse religiøse organisationer.