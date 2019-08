Efter næsten 18 år i Afghanistan håber USA snart på at kunne afslutte krigen med en fredsaftale med Taliban.

USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, udtrykker optimisme omkring en mulig fredsaftale med Taliban-bevægelsen allerede i år.

Det skriver den erfarne diplomat i et opslag på Twitter kort før sin afgang til den niende runde af forhandlinger, der foregår i det mellemøstlige emirat Qatars hovedstad, Doha.

- Vi er tilbage på sporet. Første stop er Doha, hvor vi vil prøve at afslutte de tilbageværende punkter. Vi er klar. Lad os se, om Taliban også er det, skriver Khalilzad tirsdag aften lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den særlige udsending skal, såfremt en aftale falder på plads mellem USA og Taliban, dernæst facilitere forhandlinger mellem den afghanske regering og den militante bevægelse.

Tidligere tirsdag bekræftede USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, at en aftale i Doha er mulig, hvis volden og angreb mod civile i Afghanistan kan blive reduceret markant.

- Vores samtaler med dem (Taliban, red.) går godt, sagde udenrigsministeren i et interview med tv-stationen CNBC.

Krigen i Afghanistan begyndte efter angrebene 11. september 2001. USA indsatte tropper i et forsøg på at bekæmpe Taliban-bevægelsen og al-Qaeda, der stod bag.

I øjeblikket har USA 13.000 soldater udstationeret i landet.

USA's præsident Donald Trumps administration har et erklæret mål om at reducere den militære tilstedeværelse frem mod præsidentvalget i november 2020.

Donald Trump selv kommenterede tirsdag aften de forestående forhandlinger i Doha.

- Vi har været der i 18 år, det er latterligt, lød det fra Trump til de fremmødte journalister.

- Vi forhandler med regeringen (i Afghanistan, red.) og med Taliban. Det er gode samtaler, vi har i gang, og vi må se, hvad der sker, tilføjede han.

Præsidenten afviser dog, at USA vil forsvinde fuldstændigt fra Afghanistan, selv hvis det skulle lykkes at indgå en aftale.

- Vi skal have en tilstedeværelse. Taliban respekterer ikke den afghanske regering. Det er et farligt sted, og vi bliver nødt til at holde øje med det, sagde Trump.

/ritzau/