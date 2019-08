Godt 70 gange om dagen ringer telefonen på et kontor i San Francisco, USA. Den person, der svarer, arbejder for en offentlig instans, som fjerner menneske-afføring fra fortove, trapper, kørebaner og andre offentlige steder.

Og de har travlt, de såkaldte bæ-patruljer. Det er nemlig helt normalt at støde på en bæ, når man bevæger sig rundt i byen.

Det skriver The Times og Associated Press.

Problemet er i og for sig paradoksalt: San Francisco er USA’s rigeste by og hjemsted for utallige tech-giganter, hvis stiftere er ufatteligt rige.

Et vildt tech-boom har i San Francisco har givet flere hjemløse - og langt mere menneskeaffæring i gaderne. Foto: JOHN G. MABANGLO Vis mere Et vildt tech-boom har i San Francisco har givet flere hjemløse - og langt mere menneskeaffæring i gaderne. Foto: JOHN G. MABANGLO

Blandt de firmaer, som har hovedsæde i San Francisco, er Google, Facebook og Apple.

Senest er giganter som Pinterest, Uber og Slack blevet børsnoteret – og det har udløst endnu en bølge af nyrige mennesker i byen.

Men med rigdommen følger hjemløse.

Gennemsnitspriserne for at leje et sted at bo eller købe et hus er eksploderet, fordi der kun er bygget 100.000 nye boliger i byen i en periode, hvor der er opstået 700.000 nye arbejdspladser.

I takt med de stigende priser, er antallet af hjemløse også vokset markant.

I 2018 foretog myndighederne en optælling af hjemløse i byen, og der var tallet 9.743.

Det var 30 procent flere, end da man lavede en lignende optælling af hjemløse i 2017.

Det er de hjemløse, som har skabt et voldsomt problem med afføring over det hele.

»Det er lidt blevet som et land fra den tredje verden. Man skal være opmærksom på, hvor man træder, for der er ikke kun afføring, der er også kanyler. Det er virkeligheden her i San Francisco,« siger Geoff Woo, der ejer og driver virksomheden HVMN i San Francisco, til The Times.

For at komme problemerne til livs har man sat adskillige tiltag i søen under borgmester London Breeds ledelse, skriver AP.

Problemerne så først for alvor dagens lys i 2014, da et stigende antal børn og unge klagede over, at der lå så meget bæ over det hele, når de var på vej i skole.

Siden har man oprettet såkaldte bæ-patruljer, som har til opgave at køre ud og spule afføring væk fra gaderne, når borgere ringer og melder om et sted med afføring.

Derudover har man sat toiletter op flere steder i byen.

I de områder, hvor der står toiletter, har man allerede nu set et fald i antallet af rapporteringer om bæ på gaden.

På trods af tiltagene, er bæ-epidemien fortsat et enormt problem, som koster myndighederne millioner af dollar om året.

I 2018 fik myndighederne 28.084 opkald fra folk, der ville have en menneske-bæ fjernet, så der er lidt vej endnu, før problemet er løst.