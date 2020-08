Efter massiv kritik af ændringer, der potentielt kan påvirke valget, venter postchef nu med besparelser.

USA's postvæsen vil vente med omstridte ændringer, der af Demokraterne er blevet kritiseret for at kunne forsinke brevstemmer.

De planlagte ændringer udskydes til efter præsidentvalget 3. november. Det meddeler den øverste chef for postvæsnet, Louis DeJoy.

- For at undgå blot antydning af nogen påvirkning af brevstemmer, suspenderer jeg initiativerne, indtil valget er overstået, siger DeJoy i en udtalelse.

Nogle af de ændringer, der er på tegnebrættet, er at indskrænke åbningstiden på posthuse, fjerne gamle postkasser fra gaderne og mindske antallet af sorteringsmaskiner samt nedbringe overarbejde hos de ansatte.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, bad søndag alle medlemmer af Kongressens andetkammer om at afkorte sommerferien og vende tilbage til arbejdet i denne uge.

Hun vil have stemt ny lovgivning igennem, der kan udskyde de planlagte besparelser og beskytte det amerikanske postvæsen (USPS).

Demokraterne mener, at de planlagte ændringer vil forsinke posten i et omfang, der kan påvirke valget. Nogle har direkte beskyldt præsident Donald Trump for at forsøge at begrænse stemmeafgivningen.

På grund af coronaudbruddet ventes et stort antal vælgere at brevstemme ved det kommende valg.

Præsident Trump sagde i sidste uge, at han er imod at støtte postvæsenet med bedre finansiering.

