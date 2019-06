Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, mener, at Iran stod bag angreb på to tankskibe torsdag morgen.

Ved et pressemøde i Washington torsdag siger Pompeo, at angrebene på skibene er en del af 'stigende spændinger' hos Iran. Han tilføjer, at det udgør en trussel mod international fred og sikkerhed.

Pompeo sagde desuden, at USA vil forsvare sine styrker og interesser i området, men gav ikke yderligere detaljer.

Han tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet.

Tankskibet 'Front Altair', der er ejet af norske Frontline, blev torsdag morgen ramt af tre eksplosioner og stod siden i flammer. Det andet skib, 'Kokuka Courageous', ejet af selskabet Bernhard Schulte, fik skader på skroget.

Opdateres...

/ritzau/AP