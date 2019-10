»Jeg elsker hende. Hun er den største rockstjerne i amerikansk politik.«

Ordene er sagt af Donald Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon. Og de omhandler ikke en republikaner, et medlem af Trumps kabinet eller sågar præsidentens egen datter Ivanka.

Roserne er faldet til den spanske avis El Pais om den fremadstormende 29-årige demokratiske politiker Alexandria Ocasio-Cortez. Hun er alt det, som Bannon eller Trump for den sags skyld ikke er.

Og så besøger hun i disse dage Danmark.

Kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez ankommer til Gallamiddag i anledning af World Mayors Summit på Christiansborg, torsdag den 10. oktober 2019. Foto: Martin Sylvest Vis mere Kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez ankommer til Gallamiddag i anledning af World Mayors Summit på Christiansborg, torsdag den 10. oktober 2019. Foto: Martin Sylvest

Det gør hun for at tale om et af de politiske ståsteder, som har katapulteret hende ind i den amerikanske politiske elite på rekordtid: Klimaet.

Da hun for lidt over et år siden slog det mangeårige demokratiske kongresmedlem for New Yorks 14. distrikt, Joe Crowley, var det blandt andet med et ønske om at gennemføre en ny klimaplan i USA kaldet Green New Deal.

Men bare få måneder inden hun pludselig stod som det yngste kvindelige medlem af den amerikanske kongres nogensinde, var virkeligheden for Alexandria Ocasio-Cortez fra New York-bydelen Bronx en helt anden.

Hendes far var død, og for at få tingene til at hænge sammen i familien måtte Ocasio-Cortez ved siden af sit job som underviser tage deltidsarbejde som bartender på en tacorestaurant på Manhattan.

På nogenlunde samme tid gik den unge latina også ind i politik. Hun begyndte at stemme dørklokker for Bernie Sanders under præsidentkampagnen i 2016.

Og herfra gik det stærkt for kvinden fra Bronx med en universitetsgrad ved Boston University.

Ved midtvejsvalget til den amerikanske kongres 6. november 2018 tog hun 78 procent af stemmerne i New Yorks 14. distrikt.

Og der gik ikke længe, inden hun gjorde sig bemærket - også i de allerhøjeste steder.

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) greets Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) before a ceremonial swearing-in picture on Capitol Hill in Washington, U.S., January 3, 2019. REUTERS/Joshua Roberts Foto: JOSHUA ROBERTS Vis mere Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) greets Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) before a ceremonial swearing-in picture on Capitol Hill in Washington, U.S., January 3, 2019. REUTERS/Joshua Roberts Foto: JOSHUA ROBERTS

Den demokratiske leder Nancy Pelosi har således måttet opleve Ocasio-Cortez dukke op til en demonstration foran sit kontor.

Og Donald Trump har fået sig en værdig modstander på de sociale medier. Alexandria Ocasio-Cortez har således 5,5 millioner følgere på Twitter og 4 millioner på Instagram.

Og da Donald Trump for nyligt igen gik efter AOC, som Ocasio-Cortez kaldes, ved på Twitter at kalde hende et 'wack job' (tosse, red.), svarede hun ganske køligt, at det trods alt var bedre end at være en 'kriminel, som forråder sit land'.

Men alligevel er hun ikke umiddelbart førsteudfordrer til præsident Trump.

Det skyldes blandt andet hendes unge alder og det faktum, at der i den kommende præsidentvalgkamp står andre mere erfarne politikere som kandidater til at udfordre Trump.

Ocasio-Cortez har da også tidligere vist, at hun ikke nødvendigvis går efter magten, men indflydelse.

Det skete eksempelvis, da hun blev tilbudt en position i kongressens klimaudvalg, men afviste.

Det gjorde hun, da hun mener, hun kan yde en større indsats uden for det - i hendes øjne - langsomtarbejdende udvalg.

Democratic Representative-elect Alexandria Ocasio-Cortez of New York arrives for a class photo with incoming newly-elected members of the U.S. House of Representatives on Capitol Hill in Washington, U.S., November 14, 2018. REUTERS/Carlos Barria Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Democratic Representative-elect Alexandria Ocasio-Cortez of New York arrives for a class photo with incoming newly-elected members of the U.S. House of Representatives on Capitol Hill in Washington, U.S., November 14, 2018. REUTERS/Carlos Barria Foto: CARLOS BARRIA

Ocasio-Cortez bruger i stedet en god portion sin tid på de sociale medier, hvor hun når et publikum, som er langt større, væsentlig yngre og mere socialt bredt funderet end det, som de ældre og ofte hvide, mandlige kollegaer i kongressen gør.

Og det betyder, at hun på godt et års tid bider skeer med de helt store i amerikansk politik.

For at understrege det, kan vi blot vende tilbage til tidligere nævnte Steve Bannon, som havde mere at sige til El Pais om det demokratiske stjerneskud.

»I dag spiser hun ved samme bord som Trump og Pelosi. Og vi taler om den stærkeste nation i verden,« uddybede Bannon.