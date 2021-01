Søndag aflægger nyvalgte og genvalgte kongresmedlemmer deres ed. Men magtbalancen i Senatet er endnu ukendt.

Når den nyvalgte kongres i USA søndag træder sammen for første gang efter valget 3. november, sker det med en stor ubekendt faktor, nemlig magtfordelingen i Senatet.

Mens Demokraterne genvandt flertallet i Repræsentanternes Hus ved valget i november, bliver magtfordelingen i Senatet først afgjort i Georgia 5. januar, hvor de sidste to pladser er i spil.

Ud af de 100 pladser i Senatet har Republikanerne vundet 50 og Demokraterne 48, og dermed bliver Georgias to pladser afgørende.

Vinder Republikanerne bare den ene af de to pladser, er partiet sikker på at have flertallet i Senatet. I så fald vil Kongressen fortsat være splittet, og dermed kan det blive mere end vanskeligt for den kommende præsident, Joe Biden, at få flere af sine centrale politiske projekter gennemført.

Vinder Demokraterne derimod begge pladser i Georgia, så er fordelingen 50 til hver, hvormed det er den siddende vicepræsident, der som præsident for Senatet afgør stemmeligheden.

Og fra 20. januar er vicepræsidenten i USA den demokratiske Kamala Harris.

- Vi kender ikke den endelige magtbalance i Senatet før efter tirsdagens valg i Georgia, siger republikaneren Steve Scalise til nyhedsbureauet Gray DC.

Scalise er såkaldt indpisker for Republikanerne i Repræsentanternes Hus, hvilket gør ham til en af de vigtigste republikanere i forsamlingen.

Han mener, at det største fokus for den nye Kongres bør være at få den amerikanske økonomi tilbage på sporet og få genåbnet samfundet på sikker vis.

- For det første må vi sikre virksomheder hjælp til at komme igennem nedlukningerne. Der er en vaccine derude. Vi er nødt til at sætte en stopper for de her nedlukninger, der ødelægger små virksomheder, siger han.

Fra Det Demokratiske Parti siger medlem af Repræsentanternes Hus Hakeem Jeffries, at Demokraterne ser frem til at arbejde tæt sammen med Joe Biden og hans administration om at bekæmpe virusset.

- Vi ønsker at yde direkte hjælp til helt almindelige amerikanere, der fortsat har det svært, og sørge for, at vi får genoplivet vores økonomi, siger han til Gray DC.

USA's nye Kongres er den 117. af slagsen.

/ritzau/