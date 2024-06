I de kommende dage ventes levering af nødhjælp til civilbefolkningen i Gaza at blive genoptaget fra havet.

Den anløbsbro, som USA har etableret ud for Gazastriben til at levere nødhjælp, er genetableret efter at have været beskadiget og taget ud af drift.

- USA's militære centralkommando, Centcom, har på vellykket vis genetableret den midlertidige anløbsbro i Gaza, så levering af den stærkt tiltrængte humanitære hjælp til befolkningen i Gaza kan fortsætte, meddeler Centcom.

- I de kommende dage vil Centcom facilitere forsendelse af vigtige fødevareleverancer og anden akut hjælp.

I maj blev der leveret over 1000 ton nødhjælp via denne anløbsbro.

Men tirsdag i sidste uge meddelte det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, at en del af anløbsbroen var knækket af fra resten, så den ikke længere hang sammen.

Der var tale om en stormskade.

Præsident Joe Biden besluttede i marts, at USA ville etablere en midlertidig havn, hvor der kunne leveres nødhjælp til Gazastriben.

Havnen består af den flydende anløbsbro og en fæstnet kaj, som lastbiler kan bruge til at køre nødhjælpen fra skibe til distributionscentre inde i Gazastriben.

Inden nødhjælpen når til Gaza, bliver den sendt til Cypern, hvor den læsses på handelsskibe, som så transporterer den til en flydende platform, der ligger forankret flere kilometer ud fra Gazas kyst.

Herfra bliver nødhjælpen sejlet ind til den flydende anløbsbro af mindre militære fartøjer, som hver kan transportere mellem 5 og 15 lastvognslæs med nødhjælp. Lastbilerne kører så hjælpen til FN's distributionscentre inde i Gazastriben.

Ifølge FN spreder sult og hungersnød sig i Gaza, som er hjem for over to millioner mennesker.

Civilbefolkningen i Gazastriben lider under den hidtil blodigste krig mellem den regerende Hamas-bevægelse og Israel.

Krigen brød ud, da Hamas angreb Israel og dræbte knap 1200 mennesker og tog omkring 250 andre som gidsler i oktober sidste år.

Det fik Israel til at iværksætte en omfattende militær offensiv i Gazastriben, der indtil videre har kostet mindst 36.731 mennesker livet, viser tal fra palæstinensiske myndigheder.

