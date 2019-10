Toldstigninger for mere end 7,5 milliarder dollar mod en række EU-lande er trådt i kraft fredag morgen.

Amerikanske toldstigninger for mere end 7,5 milliarder dollar på varer fra EU er officielt trådt i kraft tidligt fredag morgen dansk tid.

En talsmand for USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, bekræftede natten til fredag, at stigningerne på mellem 10 og 25 procent ville blive gennemført, efter at Verdenshandelsorganisationen godkendte dem tidligere på ugen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Toldstigningerne er primært rettet mod europæiske lande, der leverer dele til den europæiske flygigant Airbus.

USA mener, at Airbus, der er den primære globale konkurrent til den amerikanske flyproducent Boeing, har modtaget milliarder af dollar i ulovlige tilskud fra en række EU-lande.

Tilskuddene skulle være givet over en 15-årig periode.

