«Det er det største og mest akutte problem for miljøet og folkesundheden lige nu.«

Sådan siger Andrew Wheeler, der er chef for den amerikanske forbundsregerings miljøbeskyttelsesagentur, EPA, om kvaliteten af verdens drikkevand, manglen på rent vand, forurening af verdenshavene og adgang til kloakering.

Ifølge EPA-chefen er problemet så stort, at det faktisk er værre end klimaforandringerne, skriver amerikanske ABC News.

Omkring 2,5 milliarder af verdens befolkning har ifølge FN ikke adgang til tilstrækkeligt rent drikkevand, og det vil koste mere end 700 milliarder dollars - 4.500 milliarder kroner - hvis man for alvor skal gøre noget ved det.

Skoleelever drikker vand fra en boring i Liberia, som er et af de lande, der har store udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt med rent drikkevand. Arkiv Foto: ISSOUF SANOGO/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Skoleelever drikker vand fra en boring i Liberia, som er et af de lande, der har store udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt med rent drikkevand. Arkiv Foto: ISSOUF SANOGO/AFP/RITZAU SCANPIX

Resultaterne af klimaforandringerne vil vi først se om årtier, mens problemerne med rent vand er et helt reelt problem her og nu.

»De fleste trusler fra klimaforandringerne ligger 50 eller 75 år ude i fremtiden. I den nuværende diskussion om miljø og klima kommer vand ofte i anden række. Det er det på tide at gøre op med,« sagde Andrew Wheeler ved en konference i anledning af World Water Day, der fandt sted onsdag i Washington.

»Der er brug for, at vi gør noget for de millioner af mennesker, der dør hvert år som følge af mangel på rent vand og sanitære installationer. Vi må gøre noget ved vragrester i havene. Og jeg tror, vi kan gøre det samtidig med vi stadig gør noget ved udfordringerne, der truer i horisonten,« sagde han videre.

Det er særligt i afrikanske lande, at indbyggerne har ringe eller slet ingen adgang til rent drikkevand.