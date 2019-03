Ledende amerikansk general: Islamisk Stats medlemmer er "uden anger, usvækkede og radikaliserede".

Ledende amerikansk general siger, at kampen mod Islamisk Stat langt fra er overstået, og at gruppens medlemmer er "uden anger, at de er usvækkede og radikaliserede."

- Reduktionen af Islamisk Stats fysiske kalifat er en monumental militær præstation. Men kampen mod Islamisk Stat og voldelig ekstremisme er langt fra ovre, og vores mission er fortsat den samme, siger general Joseph Votel, som leder USA's Centrale Kommando.

I en orientering til Kongressen advarer general mod at undervurdere faren fra jihadisterne.

- De befolkningsgrupper fra islamisk Stat, som bliver evakueret fra tilbageværende lommer i kalifatet er i det store og hele uden anger, usvækkede og radikaliserede. Vi bliver nødt til at opretholde en meget årvågen offensiv mod denne organisation, som nu er splittet og spredt vidt og bredt, siger han.

I Syrien siger de amerikanskstøttede Syriske Demokratiske Styrker (SDF), at der stadig kan være tusindvis af mennesker i den sidste enklave, som Islamisk Stat har i det østlige Syrien.

Der har været en bølge af evakueringer i området omkring det belejrede Baghouz i den seneste uge.

- Vi hører stadig, at der skal være tusinder tilbage i Baghouz, siger talsmanden for SDF, Mustafa Bali, til tv-stationen al-Hadath.

- Vi venter intense kampe, når evakueringen af de civile er gennemført, da de tilbageværende folk fra Islamisk Stats militser er fyldt med salafistisk jihadisme-ideologi. For dem er overgivelse udelukket, siger talsmanden.

Kurdiskledede styrker i det østlige Syrien har i det seneste døgn taget hundredvis til fange. Det er sket, da de forsøgte at flygte fra Baghouz-enklaven.

Titusindvis af mennesker - først og fremmest jihadister og deres pårørende - har forladt Islamisk Stats sidste bastioner i og omkring Baghouz i de seneste uger efter intense bombardementer af området.

Offensiven mod Baghouz er sidste led i en større operation, der begyndte i september sidste år. Målet har været at fjerne de sidste tilbageværende IS-lommer på den østlige bred af floden Eufrat.

