Forskere peger på menneskeligt affald som den alvorligste trussel mod en lille sø med en central plads i den amerikanske litteraturhistorie.

Da forfatteren og naturfilosoffen Henry David Thoreau i 1854 i selvvalgt ensomhed skrev en af amerikansk litteraturs mest elskede og anerkendte bøger ved bredden af den lille sø med navnet “Walden Pond”, havde han næppe forestillet sig, at samme sø 150 år efter ville blive truet på sin eksistens af efterladenskaber fra tusinder af mennesker, hvoraf mange var kommet til området for at opleve samme ro i naturen som ham selv.

Ifølge en ny undersøgelse af søens kemiske indhold foretaget af et forskerhold fra Paul Smiths College i Massachusetts, er der sket betydelige ændringer i søens økosystem over halvandet århundrede. Søen, eller dammen, har fået så højt et indhold af fosfor og kvælstof, at det truer med at forøge algeforekomsten så meget, at det helt vil dræbe fisk og andet liv i vandet, fastslår forskernes rapport, ifølge flere amerikanske medier.

"Mere end halvdelen af fosforen i søen stammer fra urin, der frigives af svømmere," konkluderer forskerne.

Tilbedelsen af forfatteren Henry David Thoreau er til dels at bebrejde for forureningen. Søen inspirerede ham nemlig til bogen “Walden: Or, Life in the Woods”, der ofte beskrives som en af de første bøger, der advokerer for at leve i pagt med naturen, og blev blandt betragtet som lidt af en bibel for hippierne i 1970erne.

Andre har fremhævet forfatteren for hans forsøg med at skære ned på forbruget, en slags simple living 150 år før begrebet blev opfundet. Gennem årene er tusinder valfartet til Walden Pond for at leve sig ind i Thoreaus tanker, vederkvæge sig med dukkerter i søen og vandre langs dens bredder. Men Thoreau-turismen har ikke været god ved søen.

I et interview med Inverse Science siger lederen af forskerteamet Dr. Jay Curt Stager, at Walden Pond befinder sig “på randen af ​​at blive elsket til døde".

Forskerne anbefaler at man uddanner turisterne i brug af søen, herunder at lære dem hvor de må og ikke må tisse, og hvis det ikke er tilstrækkeligt, foreslår de, at der bliver bygget en swimmingpool i nærheden, som turisterne kan benytte om sommeren i stedet for søen.

Urinen er dog kun en af flere problemer, der har påvirket økosystemet i Walden Pond. Byggeri, skovrydning og vejrengøring nær søen er også nævnt i rapporten, der også kritiserer en kommunal beslutning fra 1957 om at udvide søens populære strand.

En dansk udgave af “Walden: Or, My life in the Woods” udkom første gang i 1949 med titlen “Livet i skovene”, og er siden blevet genoversat flere gange. Et lokalmuseum i byen Concord ved Walden Pond indeholder 250 genstande fra Henry David Thoreaus toårige ophold i en lille træhytte ved søen, heriblandt hans seng, hans skrivebord og en stol.