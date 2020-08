Chefen for USA's lægemiddelstyrelse justerer nu sine udtalelser om blodplasmas effektivitet mod coronavirus.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, er kommet i modvind, efter at den har givet en særtilladelse til at behandle coronapatienter med blodplasma.

En lang række eksperter mener, at FDA har givet et forkert billede af de data, som tilladelsen blev baseret på.

Det skriver The New York Times.

Tirsdag skriver styrelsens chef, Stephen Hahn, at kritikken er "fuldstændig berettiget".

Kritikken begyndte at regne ned over styrelsen, efter at præsident Donald Trump på et pressemøde søndag annoncerede et tilsyneladende stort gennembrud i behandlingen af coronapatienter.

På pressemødet var Donald Trump flankeret af sundhedsminister Alex Azar og Stephen Hahn.

På pressemødet forklarede Stephen Hahn, at man med blodplasma kan reducere dødeligheden med 35 procent blandt coronapatienter.

Forskere, der har været med i studiet af blodplasma, som tilladelsen er baseret på, undrer sig dog over, hvor den statistik kommer fra.

De 35 procent indgår således ikke i det officielle notat for særtilladelsen fra FDA.

Det er heller ikke nævnt i en analyse fra Mayo Clinic, der står bag studiet af blodplasma.

Robert Califf, tidligere chef i FDA, skriver på Twitter, at Stephen Hahn bør korrigere sine udtalelser.

Eric Topol, professor i molekylær biologi ved Scripps Research i Californien, kan heller ikke genkende Stephen Hahns statistik.

- Han bliver nødt til at korrigere det. Indtil han gør det, har han ingen troværdighed som FDA's chef, siger Eric Topol til The New York Times.

Og Stephan Hahn har taget kritikken til efterretning.

Tirsdag dansk tid indrømmer han på Twitter, at han kom til at overdrive effektiviteten af behandlingen med blodplasma.

- Jeg er blevet kritiseret for udtalelser, jeg kom med søndag aften om effekten af blodplasma, skriver han.

- Kritikken er fuldstændig berettiget. Det jeg skulle have sagt på en mere præcis måde er, at data viser en reduceret relativ risiko og ikke en reduceret absolut risiko, tilføjer han.

/ritzau/