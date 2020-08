Hvis fordele opvejer risici vil chefen for USA's lægemiddelstyrelse godkende vaccine uden fase 3-test.

En vaccine mod coronavirus kan blive godkendt i USA, før den har gennemgået såkaldt fase 3-test, der normalt er et krav for at få det blå stempel.

Det siger chefen for USA's lægemiddelstyrelse (FDA), Stephen Hahn, i et interview med Financial Times.

Ifølge Stephen Hahn vil FDA være parat til at godkende en vaccine, hvis eksperter og embedsmænd er overbeviste om, at "fordelene opvejer risiciene".

- Det er op til udvikleren at ansøge om en godkendelse, og vi vurderer så ansøgningen, siger Stephen Hahn.

- Hvis de gør det inden afslutningen af fase 3, vil vi måske finde det passende (at godkende vaccinen, red.). Måske vurderer vi, at det ikke er passende. Vi vil træffe en beslutning, tilføjer han.

Kina og Rusland har allerede registreret vacciner mod coronavirus. I Vesten arbejdes på højtryk for at udvikle en vaccine mod virusset, som har smittet over 25 millioner mennesker på verdensplan.

I Kina og Rusland har myndighederne godkendt vacciner, før de har gennemgået fase 3, der indebærer test på tusindvis af mennesker.

I Rusland blev vaccinen godkendt efter mindre end to måneder med test på blot 76 personer.

Resultaterne fra disse test er ikke blevet gjort tilgængelige, hvilket har fået forskere i Vesten til at advare mod den russiske vaccine.

Ifølge Stephen Hahn kan der udstedes en godkendelse af en vaccine, inden fase 3-test er afsluttet. Det kan blandt andet ske som en særtilladelse til at bruge midlet på bestemte patientgrupper.

- Vores hastegodkendelse er ikke det samme som en fuld godkendelse. De juridiske, medicinske og videnskabelig kriterie er, at fordelene opvejer risiciene i en sundhedskrise, siger han.

Stephen Hahn og FDA har været under pres fra USA's præsident, Donald Trump, den seneste tid.

Præsidenten har blandt andet beskyldt styrelsen for at forsinke udviklingen af en coronavaccine.

Sidste søndag valgte FDA at give en særtilladelse til at give coronapatienter blodplasma. Meldingen blev givet på et pressemøde, hvor Donald Trump var flankeret af netop Stephan Hahn.

Stephen Hahn afviser søndag i interviewet med Financial Times, at præsidentens pres vil få indflydelse på processen.

- Dette bliver en videnskabelig, medicinsk og databaseret beslutning. Det bliver ikke en politisk beslutning, siger han.

/ritzau/