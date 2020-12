Lederne af den amerikanske Kongres er blevet enige om en enorm hjælpepakke til USA's coronaramte økonomi.

Kongressen i USA er søndag blevet enige om at vedtage en hjælpepakke på cirka 900 milliarder dollar svarende til omkring 5473 milliarder kroner.

Det oplyser Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell.

Han fortæller, at pakken er kommet i hus efter forhandlinger mellem Kongressens ledere fra begge partier.

- Der er hjælp på vej, sagde McConnell søndag fra Senatsgulvet, da pakken blev annonceret.

Lovgivere i USA har i månedsvis forsøgt at nå til enighed om en ny hjælpepakke til landets coronaramte økonomi uden held.

Det skyldes blandt andet, at der har været uenighed om, hvor meget statsstøtte der skal gives til delstats- og lokalregeringer og til at hjælpe virksomheder, skoler og universiteter med at opfylde deres økonomiske forpligtelser.

/ritzau/Reuters