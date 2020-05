Trump ventes at underskrive et forslag, som retter sig mod embedsmænd ansvarlige for uighur-undertrykkelse.

Repræsentanternes Hus har stemt for et forslag om sanktioner mod kinesiske embedsmænd, som er ansvarlige for undertrykkelse af uighurer i Kina.

Det står fast sent onsdag aften dansk tid, hvor 413 har stemt for forslaget, og én har stemt imod.

Da forslaget allerede er vedtaget i Senatet, skal det nu blot godkendes i Det Hvide Hus.

Her ventes præsident Donald Trump ifølge Kongressens embedsmænd at underskrive loven, som vil tvinge præsidentens administration til at indføre sanktioner på grund af undertrykkelsen af det muslimske mindretal i Kina.

Lovforslaget retter sig særligt mod embedsmænd i Xinjiang-provinsen i Kina.

Det udpeger regionens sekretær i Kommunistpartiet, Chen Quanguo, der også er medlem af Kinas magtfulde politibureau, som ansvarlig for grove krænkelser af menneskerettighederne.

FN anslår, at omkring en million muslimer tilbageholdes i lejre i Kina.

/ritzau/Reuters