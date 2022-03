Donald Trump var en del af den kriminelle konspiration, der sidste år forsøgte at på omstødt valgresultatet.

Et udvalg i USAs Kongres konkluderer, at der er grundt til at tro, at den tidligere amerikanske præsident Trump tog del i kriminelle handlinger for at få omstødt valget.

Udvalget er i gang med at undersøge Trumps mulige rolle i stormløbet mod Kongressen i januar sidste år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Opdateres …