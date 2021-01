Deltagere i en generalprøve på Joe Bidens indsættelse er blevet evakueret fra pladsen foran kongressen.

Kongresbygningen i Washington er lukket ned på grund af en "ekstern sikkerhedstrussel", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ingen får lov at komme ind eller ud af bygningen, oplyser et øjenvidne på stedet.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvad denne sikkerhedstrussel er.

Politiet i Kongressen har sendt en besked rundt til de forskellige dele af Kongressen, rapporterer Sky News.

- På grund af en ekstern sikkerhedstrussel under broen på I-295 ved gaderne First og F Street SE er indgang og udgang ikke tilladt på nuværende tidspunkt, lyder det i beskeden.

- I må bevæge jer rundt i bygningerne, men bliv væk fra ydre vinduer og døre. Hvis I er ude, så søg dækning.

Biden skal efter planen tages i ed som præsident onsdag.

Sikkerhedsalarmen ved Kongressen kommer 12 dage efter, at tilhængere af præsident Donald Trump trængte ind i bygningen 6. januar.

Her var Kongressen under ledelse af vicepræsident Mike Pence i færd med at certificere Bidens sejr ved præsidentvalget.

Mange Trump-tilhængere tror på præsidentens påstand om, at valget er blevet "stjålet" fra ham, og at Biden har snydt sig til valgsejren.

Enkelte af de uromagere, der indtog Kongressen for 12 dage siden, råbte "hæng Mike Pence" og beskyldte ham for forræderi.

/ritzau/