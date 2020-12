Der er hjælp på vej til USA's coronaramte økonomi, efter at Kongressen er blevet enig om enorm hjælpepakke.

Lederne af den amerikanske Kongres er søndag blevet enige om en ny coronahjælpepakke på cirka 900 milliarder dollar svarende til omkring 5473 milliarder kroner.

Det oplyser Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell.

Pakken er kommet i hus efter forhandlinger mellem Kongressens ledere fra begge partier.

- Langt om længe har vi fået det tværpolitiske gennembrud, som landet har haft brug for, siger McConnell søndag fra senatsgulvet.

Det er stadig uvist, hvornår Kongressen skal stemme om at vedtage den nye hjælpepakke.

Men Demokraternes flertalsleder i Senatet, Chuck Schumer, siger, at pakken bør have nok støtte til at blive stemt igennem begge kamre af Kongressen.

- Endelig kan vi overbringe gode nyheder til det amerikanske folk, siger han søndag i Senatet.

Bliver hjælpepakken som forventet vedtaget, så vil den være den første støtte til USA's coronaramte økonomi i månedsvis, siden Kongressen i marts vedtog en hjælpepakke på 14.000 milliarder kroner.

Den nye hjælpepakke vil blandt andet give 300 dollar om ugen svarende til godt 1800 kroner til arbejdsløse amerikanere, ligesom den vil give milliarder af dollar i ekstra støtte til små forretningsdrivende.

I den nye hjælpepakke er der også sat 25 milliarder dollar eller godt 152 milliarder kroner af i støtte til at hjælpe med at betale dele af folks husleje, hvis de har brug for det.

Lovgivere i USA har i månedsvis forsøgt at nå til enighed om en ny hjælpepakke uden held.

Det skyldes blandt andet, at der har været uenighed om, hvor meget statsstøtte der skal gives til delstats- og lokalregeringer og til at hjælpe virksomheder, skoler og universiteter med at opfylde deres økonomiske forpligtelser.

Et andet knudepunkt har været, hvilke muligheder USA's Centralbank skal have for at udstede lån udenom Kongressen.

Forhandlingerne om den nye hjælpepakke har været presset af, at de sidste støtteprogrammer til arbejdsløse amerikanere fra den seneste hjælpepakke står til at udløbe i slutningen af december.

Derfor har millioner af arbejdsløse amerikanere risikeret at miste deres livsgrundlag, men det ser nu ud til at være afværget, efter at der er opnået enighed om den nye hjælpepakke.

/ritzau/Reuters