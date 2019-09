Ifølge en whistleblower skulle Donald Trump have givet et løfte til en udenlandsk leder. Trump afviser.

USA's justitsministerium bliver anklaget for ikke at have videregivet vigtige oplysninger fra en whistleblower om USA's præsident, Donald Trump.

Formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, Adam Schiff, anklager torsdag justitsministeriet for at have blokeret for, at embedsmænd i efterretningstjenesten kunne videregive en anklage fra en whistleblower til Kongressen om en mulig kommunikation mellem Trump og en udenlandsk leder.

Trump skulle ifølge anklagen fra whistlebloweren have givet et løfte til en udenlandsk leder over en telefonsamtale.

Der foreligger ingen oplysninger om, hvad løftet skulle have indeholdt.

- Jeg ved ikke, om Det Hvide Hus er direkte involveret, da vi ikke kan få svar på det spørgsmål, siger Adam Schiff til journalister torsdag efter et møde med de amerikanske efterretningstjenester.

Det amerikanske medie The Washington Post bragte sagen frem for offentligheden onsdag.

Torsdag benægtede præsidenten historien, som han kaldte fake news.

- Når jeg taler i telefon med en udenlandsk leder, ved jeg, at mange amerikanske efterretningstjenester lytter med.

- Er nogen dumme nok til at tro, at jeg ville sige noget uhensigtsmæssigt til en udenlandsk leder, når jeg er på en så trafikeret telefonlinje, skriver Trump på Twitter torsdag.

