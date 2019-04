Rapport om Rusland-samarbejde frigives inden for en uge. Justitsminister har sagt, den frikender Trump.

USA's justitsminister, William Barr, siger, han vil offentliggøre Mueller-rapport inden for en uge.

Det bliver en redigeret version af rapporten, hvor det er blevet undersøgt, om Donald Trumps kampagne samarbejdede med Rusland i valgåret 2016.

- Inden for en uge vil jeg være i en stilling, hvor jeg kan frigive rapporten til offentligheden, siger Barr til lovgivere i Kongressen.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller og hans team afsluttede arbejdet med rapporten 24. marts.

Barr har i et fire sider langt resume af rapporten konstateret, at Trump og hans kampagne ikke begik noget ulovligt i forhold til Rusland.

I rapporten ville Mueller ifølge justitsministeren ikke afgøre, om der skulle rejses sigtelse mod Trump og hans folk for forsøg på at lægge hindringer i vejen for undersøgelsen.

Det konstaterede Barr i sit resume, at der ikke er basis for.

Demokraterne i Kongressen har bedt om, at rapporten frigives uden overstregninger.

/ritzau/AFP