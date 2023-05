Janet Yellen fremlægger de globale konsekvenser således:

»Der er bred enighed om, at det vil føre til finansielt og økonomisk kaos,« siger den amerikanske finansminister.

Det er den aktuelle gældskrise i USA, hun adresserer over for ABC News. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Her kan man hos republikansk og demokratisk side ikke nå til enighed om at hæve gældsloftet – der tidligere på året ramte sit maksimum på 31,4 billioner kroner.

Siden er der blevet indført forskellige ekstraordinære foranstaltninger, så USA fortsat har kunnet finansiere regeringens aktiviteter.

Men tiden er ved at rinde ud i forhold til at finde en løsning.

Ifølge Janet Yellen kan det allerede gå helt galt så snart som 1. juni, hvor der altså ikke vil være flere penge at bruge.

»Uanset om det handler om at betale renteudgifter, som forfalder, eller udbetalinger til 'Social Security'- eller 'Medicare'-modtagere, vil vi ikke have penge nok til at opfylde vores forpligtigelser,« siger finansministeren.

Joe Biden skal mægle tirsdag. Foto: JIM WATSON Vis mere Joe Biden skal mægle tirsdag. Foto: JIM WATSON

Kort fortalt har republikanerne i Repræsentanternes Hus, der sidder på flertallet, allerede stemt for at hæve gældsloftet, men med dertilhørende besparelser på en række sociale ydelser.

Det vil demokraterne ikke være med til.

Tirsdag skal præsident Joe Biden så mødes med ledere af de to partier for at få enderne til at mødes.

Janet Yellen siger i interviewet med ''This Week' hos ABC News, at hun slet ikke vil overveje nødløsninger, hvis en aftale ikke kan falde på plads – for der findes i så fald ikke nogen »god løsing«.

Hun ser det heller ikke som præsidentens opgave at gribe ind med nødlov.

»Det er Kongressens opgave at få styr på det her,« siger finansministeren:

»Det er simpelthen uacceptabelt af Kongressen at true med økonomiske ulykker for amerikanske husholdninger og hele verdens finansielle system som prisen for at hæve gældsloftet og blive enige om prioriteterne i budgettet.«