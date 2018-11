Faldet i antallet af illegale immigranter i USA skyldes især færre migranter fra Mexico, vurderer forskere.

Antallet af illegale immigranter i USA faldt i 2016 til 10,7 millioner. Faldet skyldes hovedsageligt, at der kommer færre immigranter ind i landet fra Mexico.

Det viser en ny rapport fra analyseinstituttet Pew Research Center i USA.

Rapporten er baseret på amerikanske folketællingsdata fra 2016. Den viser, at antallet af illegale immigranter i landet er faldet støt, siden det toppede på 12,2 millioner i 2007.

Forskere mener, at en del af faldet skyldes den økonomisk recession, der ramte USA i 2007, samt det langsomme opsving, der fulgte. Dette gav begrænsede arbejdsmuligheder til immigranter.

- Kombinationen af økonomiske kræfter og myndighedernes måde at prioritere på kan afskrække folk fra at komme her, siger D'Vera Cohn, en af forfatterne bag rapporten.

Præsident Donald Trump har gjort bekæmpelse af illegal immigration til en af sine mærkesager for sin administration.

Senest har han presset på for at få den amerikanske Kongres til at godkende finansiering af en mur på grænsen til Mexico.

Samtidig har han sendt tusindvis af soldater til grænsen mellem USA og Mexico for at stoppe en karavane af migranter fra Mellemamerika fra at komme ind i landet.

Men selv før Trump blev præsident, havde en nedgang i antallet af illegale immigranter fra Mexico ændret den demografiske profil for illegale immigranter i USA.

Mexico er fortsat oprindelsesland for omkring halvdelen af alle illegale immigranter i USA. Dog faldt antallet af mexicanere i den samlede befolkning mellem 2007 og 2016 med 1,5 millioner.

Det konstaterer rapporten fra Pew Research Center.

I samme periode voksede antallet af illegale immigranter fra Mellemamerika i USA med 375.000.

Mens andelen af illegale mexicanere i USA er faldende, står asiater for 22 procent af alle nytilkomne illegale migranter i landet.

Blandt nytilkomne er det dog mest sandsynligt, at der er tale om folk, der er blevet i landet trods et udløbet visum, end folk der har krydset grænsen ulovligt. Det konkluderer rapporten.

Blandt de 10,7 millioner illegale immigranter i USA har to tredjedele af de voksne boet i landet i mere end et årti.

/ritzau/Reuters