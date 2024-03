Selv om en enkelt delstat er i fokus i Trump-sag i Højesteret, kan afgørelse få betydning i andre delstater.

Torsdag eftermiddag har USA's føderale Højesteret taget hul på en sag, som skal afgøre, om Donald Trump kan stille op til primærvalget i Colorado.

Delstaten besluttede i december 2023 at udelukke den tidligere præsident fra at deltage i primærvalget for Republikanerne i Colorado.

Det skete med henvisning til hans rolle i forbindelse med stormløbet mod Kongressen i januar 2021. Inden stormløbet holdt Trump, der få måneder forinden havde tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden, en tale.

Her sagde Trump blandt andet, at demonstranterne skulle tage landet tilbage og "kæmpe som ind i helvede".

Selv om Colorado er i fokus, kan rettens afgørelse få konsekvenser i andre delstater, hvor der i lignende retssager skal tages stilling til, om Trump skal fjernes fra deres stemmesedler. Det skriver CNN.

Donald Trump ankede beslutningen i Colorado, og torsdag er sagen begyndt ved Højesteret. Trump er ikke til stede, skriver Reuters.

- Colorados højesterets afgørelse er forkert og bør omgøres af adskillige selvstændige årsager, siger Trumps advokat Jonathan Mitchell.

Han tilføjer, at afgørelsen vil tage stemmerne fra potentielt millioner af amerikanere. Det skriver AFP.

I en anden delstat, Maine, afgjorde den lokale indenrigsminister, demokraten Shenna Bellows, i december, at Trump var uegnet til at blive valgte til et offentligt embede igen. Også her skyldtes det hans rolle ved stormløbet.

Ved Maines højeste domstol gav en dommer i januar dog ordre til, at Bellows skal genoverveje sin beslutning indtil 30 dage efter Højesterets afgørelse.

USA' føderale Højesteret består af ni dommere. Seks af dem er blevet udpeget af præsidenter fra Republikanerne.

Torsdag er der ifølge CNN stillet flere kritiske spørgsmål i forhold til Colorados holdning i sagen.

For eksempel spurgte dommer Elena Kagan, hvorfor en enkelt stat bør have magten til at bestemme, hvilke kandidater der kan være på stemmesedlen til et nationalt valg.

Til det sagde advokat Jason Murray, der repræsenterer Colorado-vælgerne bag søgsmålet, at hver stat stadig kan bestemme, hvem der er på deres egne stemmesedler - på trods af hvad en anden stat måtte beslutte.

Primærvalget i Colorado finder sted 5. marts. Det er endnu uvist, hvornår Højesterets afgørelse falder.

/ritzau/