USA's højesteret ventes at komme med mindst én afgørelse mandag. Det vides dog ikke, hvad det drejer sig om.

Den amerikanske højesteret har planer om at komme med mindst én afgørelse mandag, som er dagen inden Super Tuesday, hvor 15 delstater og et territorie skal holde primærvalg.

Blandt de 15 delstater er Colorado, hvor en domstol har udelukket USA's tidligere præsident Donald Trump fra stemmesedlen til primærvalget på grund af hans rolle i stormen på Kongressen 6. januar 2021.

Det vides dog ikke, om den afgørelse, der kommer mandag, har noget med det at gøre.

Højesteretten har dog søndag opdateret dens tidsplan for afgørelser og tilføjet en afgørelse mandag, hvilket ikke sker ofte.

Dommerne i højesteretten hørte 8. februar argumenter fra Trumps ankesag mod afgørelsen fra Colorado og ventes snart at komme med en afgørelse.

Trump ligger forrest i kapløbet om at blive Republikanernes kandidat, når der er præsidentvalg i USA 5. november.

Alt tyder på, at han skal op imod USA's siddende præsident, Joe Biden.

Det Republikanske Parti i Colorado har bedt Højesteret, hvor tre ud af ni dommere er udpeget af Trump, om at afgøre sagen om stemmesedlerne.

Dommerne fra Højesteret signalerede under behandlingen af sagen, at de havde sympati med Trumps anke på en afgørelse fra den højeste retsinstans i Colorado i december sidste år. Her blev Trump blev diskvalificeret fra stemmesedlen ved delstatens primærvalg.

Diskvalifikationen skete med baggrund i den 14. tilføjelse til USA's forfatning.

I den lyder det, at man kan udelukke "enhver embedsmand i USA" fra at have et offentligt embede, hvis vedkommende har svoret "at støtte USA's forfatning" og efterfølgende "deltaget i oprør eller opstand mod den samme, eller givet hjælp eller støtte til fjender deraf".

Trump-støttere angreb 6. januar 2021 politiet og stormede kongresbygningen i et forsøg på at forhindre Kongressen i at godkende Bidens valgsejr i 2020.

Trump holdt en tale til sine støttere inden da, hvor han bad dem om at gå mod Kongressen og "kæmpe som ind i helvede".

I timevis efterfølgende lyttede han ikke til opfordringer om at bede menneskemængden om at stoppe.

Også Maine og Illinois har udelukket Trump fra at stille op til delstaternes primærvalg. Begge de beslutninger er dog på pause, indtil Højesterets afgørelse om Colorado kommer.

Under behandlingen af Colorado-sagen i Højesteret udtrykte højesteretsdommere - både konservative og liberale - bekymring over, at delstater skulle kunne træffe beslutninger, der kan påvirke et landsdækkende præsidentvalg.

