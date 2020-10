USA's højesteret har imødekommet et republikansk ønske om, at alle brevstemmer skal underskrives af et vidne.

USA's højesteret har mandag tilladt en lov, der indskrænker stemmefriheden i delstaten North Carolina.

Den republikanskstøttede lov betyder, at vælgere fremover skal have et vidne til at underskrive, hvis de brevstemmer til præsidentvalget 3. november.

Beslutningen kommer, efter at højesteretsdommerne omstødte en beslutning fra en lavere domstol om at blokere for restriktionen.

Dermed har højesteret imødekommet en anmodning fra flere republikanere.

Højesteret udtaler i en kort meddelelse, at brevstemmer, der allerede er blevet sendt afsted, ikke behøver at leve op til kravet om en underskrift fra et vidne.

Den nye lov blev udfordret af en gruppe demokratiske vælgere og Det Demokratiske Parti i delstaten.

Demokraterne mener, at det kan bringe folks helbred i fare, hvis alle brevstemmer skal underskrives af et vidne, og at færre personer derfor vil stemme.

/ritzau/Reuters