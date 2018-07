Der er fortsat over 700 migrantbørn tilbageholdt i centre i USA, efter at frist for genforening er udløbet.

San Diego. Den amerikanske regering siger, at 1820 migrantbørn er blevet genforenet med enten deres forældre eller værger.

711 børn er dog fortsat ikke blevet genforenet med deres forældre, og dermed har USA ikke formået overholde den frist, der var blevet sat af en amerikansk domstol.

Domstolen havde givet de amerikanske myndigheder indtil midnat natten mellem torsdag og fredag dansk tid til at sørge for genforening mellem alle migrantbørn på fem år eller derover og deres forældre.

1442 af dem er blevet genforenet med deres mor og far, mens 378 andre er blevet frigivet fra centre "under hensigtsmæssige forhold".

Mere end 400 af de 711 børn, der fortsat er tilbageholdt i centre, sidder der, fordi deres forældre ikke længere befinder sig i USA.

Fristen for genforening af migrantbørn på fem år eller ældre og deres familie var sat til torsdag den 26. juni klokken 18.00 lokal tid.

Men selv om mere end 700 børn fortsat er tilbageholdt, så mener den amerikanske regering, at fristen er overholdt. De pågældende familier er nemlig ikke egnet til genforening, siger regeringen.

Enten fordi familieforholdet ikke kan bekræftes, eller fordi forældrene har begået kriminalitet, har en smitsom sygdom eller ikke har været mulige at finde.

Forældre og børn blev fra begyndelsen af maj til 20. juni adskilt ved grænsen til USA, fordi USA indførte såkaldt nultolerance-politik. Det betød, at alle, der blev taget i at krydse grænsen illegalt, skulle retsforfølges.

Da børnene ikke må komme med i fængsel, blev de adskilt fra forældrene.

Men siden da har en føderal dommer i San Diego altså givet de amerikanske myndigheder ordre til at genforene alle familier.

Tidligere i juli oplyste regeringen, at alle unge migrantbørn - børn på under fem år - så vidt muligt var blevet genforenet med deres forældre.

