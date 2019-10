Forsvarsminister Mike Esper siger i interview, at Tyrkiet kan være indblandet i krigsforbrydelser i offensiv.

Det lader til, at tyrkisk militær og allierede militser er i færd med at begå krigsforbrydelser i forbindelse med offensiven i det nordøstlige Syrien.

Det siger USA's forsvarsminister, Mike Esper, i et interview med tv-stationen CBS søndag.

- Det lader til, hvis det er sandt, at der er tale om krigsforbrydelser, lyder det fra forsvarsministeren.

Esper kommenterede blandt andet videooptagelser, der viser henrettelser af kurdiske fanger udført af tyrkiskstøttede militser.

- Det er en forfærdelig situation, en situation der er forårsaget af tyrkerne, af præsident Erdogan.

- På trods af vores modstand, besluttede de (tyrkerne, red.) at gennemføre denne indtrængen, sagde Esper.

I interviewet forklarede forsvarsministeren også, at man er i færd med at få be- eller afkræftet meldinger om, at tyrkiske styrker har angrebet amerikanske specialstyrker nær den tyrkisk-syriske grænse.

- Vi har givet dem vores troppers placeringer. Men hør her, jeg har selv været i krig. Jeg ved, hvordan krig foregår. Der er en tåge derude, og ting kan ske.

