USA's forsvarsminister, Jim Mattis, trækker sig fra posten.

Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. december 2018

Præsidenten skriver, at Jim Mattis stopper på posten ved udgangen af februar, hvor han vil gå på pension.

'General Mattis var en stor hjælp for mig og havde en stor andel i at få allierede og andre lande til at leve op til deres militære forpligtelser,' skriver Donald Trump blandt andet. ,

Jim Mattis stopper ved udgangen af februar, og præsidenten vil om kort tid nominere en ny kandidat til posten.

