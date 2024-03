Israel kan og bør gøre mere for at beskytte civile palæstinensere i Gazastriben, siger USA's forsvarsminister.

Israelske styrker har dræbt over 25.000 kvinder og børn i Gazastriben siden 7. oktober.

Det siger USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, torsdag under en høring i Kongressen.

Her blev han spurgt til, hvor mange palæstinensiske kvinder og børn, der er blevet dræbt af Israel, siden krigen i Gazastriben begyndte for knap fem måneder siden.

- Det er over 25.000, lyder svaret fra Lloyd Austin.

Han tilføjer, at Israel kan og bør gøre mere for at beskytte civile.

Samtidig oplyser han, at USA har leveret over 21.000 stykker præcisionsstyret ammunition til Israel, siden israelske styrker indledte den omfattende militæroffensiv mod Hamas-bevægelsen i Gazastriben.

Det skete, få timer efter at Hamas havde angrebet Israel i de tidlige morgentimer lørdag den 7. oktober. Omkring 1200 mennesker blev dræbt i det angreb.

Tidligere torsdag meddelte sundhedsmyndigheder i Gazastriben, at antallet af dræbte palæstinensere har rundet 30.000 siden 7. oktober.

Det blev ikke oplyst, hvor stor en andel af dem, der er kvinder og børn.

Generalsekretæren for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nævnte samme tal i et opslag på det sociale medie X.

- Dødstallet i Gazastriben har passeret 30.000. Langt størstedelen er kvinder og børn, skrev han tidligere torsdag.

- Denne forfærdelige vold og lidelse skal stoppe. Våbenhvile, lød det fra WHO-chefen.

Tedros angav ikke et mere præcist tal for, hvor mange kvinder og børn, der er blevet dræbt i Gazastriben. Han skrev heller ikke, hvor han har oplysningen fra.

Foruden de flere end 30.000 dræbte er over 70.000 palæstinensere blevet såret under Israels offensiv i Gazastriben.

Det reelle antal kan være højere, idet mange ofre stadig menes at ligge klemt inde i de mange ruiner af bombede bygninger.

De daglige opgørelser over dræbte og sårede kommer fra myndigheder i Gazastriben, der er kontrolleret af den militante Hamas-bevægelse. De kan ikke bekræftes fra uafhængig side.

Men ved tidligere israelske militæraktioner i Gazastriben har dødstallene fra palæstinensiske myndigheder vist sig at være nogenlunde korrekte.

