Efter en indlæggelse på intensivafdeling vender Lloyd Austin tilbage til kontoret. Han blev indlagt søndag.

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, er blevet udskrevet fra hospitalet, hvor han de seneste dage har været indlagt. Han vender samtidig tilbage til sine arbejdsopgaver.

Det oplyser USA's forsvarsministerium, Pentagon.

Den 70-årige minister blev sidste år diagnosticeret med prostatakræft. Søndag blev han indlagt for "symptomer på et akut blæreproblem".

Mandag oplyste en talsmand for Pentagon ifølge nyhedsbureauet AFP, at han var overført til intensivafdeling "for tæt overvågning og støttende behandling".

Viceforsvarsminister Kathleen Hicks har passet Austins opgaver, mens han har været indlagt.

En af de opgaver, som forsvarsministeren vender tilbage til, er et Ukraine-relateret virtuelt møde, som finder sted onsdag.

- Ministeren har stadig i sinde at deltage i den virtuelle Kontaktgruppe for Ukraines Forsvar i morgen. Dette indebærer at sige de indledende ord, siger talsperson for Pentagon Sabrina Singh ved et pressemøde.

Egentlig skulle repræsentanter for landene i Kontaktgruppen for Ukraine, også kaldet Ramstein-gruppen, mødes i Bruxelles onsdag forud for torsdagens Nato-forsvarsministermøde.

Der har dog også tidligere på ugen været meldinger om, at mødet - grundet Austins indlæggelse - i stedet ville blive gjort virtuelt.

Mandag sagde de læger, der har behandlet ministeren, at han formodentlig ville kunne vende tilbage på kontoret tirsdag. De sagde også, at prognosen for Austins kræftsygdom "fortsat er fortrinlig".

Austin har før givet præsident Joe Biden en undskyldning for ikke at have informeret om sine tidligere hospitalsindlæggelser.

- Jeg håndterede det ikke korrekt, sagde Austin på et pressemøde først i februar.

Det blev her oplyst, at Austin blev indlagt med en alvorlig urinvejsinfektion 1. januar. Men i flere dage kendte offentligheden og hans nærmeste kolleger ikke til indlæggelsen.

Først 4. januar fik Biden og andre højtstående personer i Det Hvide Hus at vide, at den amerikanske forsvarsminister var indlagt.

Forsvarsudvalget i Repræsentanternes Hus i USA har bedt Austin om at lade sig udspørge om, hvorfor han ikke informerede regeringen om hans indlæggelse i begyndelsen af januar.

/ritzau/Reuters