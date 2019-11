Melania Trump var mødt op i Baltimore for at tale om narkomisbrug. Men begivenhed huskes for

Det var en alt andet end hjertelig modtagelse, som USA's førstedame, Melania Trump, fik, da hun trådte op på en scene ved et arrangement for unge i storbyen Baltimore.

Hun blev meget højlydt buhet ad, da hun forsøgte at indlede sin tale om narkomisbrug. Der blev igen buhet vedvarende, da hun afsluttede og forlod scenen.

Der kunne dog også høres tilskuere, som jublede over hendes tilstedeværelse.

Men den noget tumultariske modtagelse lægger sig i forlængelse af den modtagelse, som præsident Donald Trump har fået senest på steder, hvor han ikke er i høj kurs.

Trump søger genvalg næste år, og han står lige nu over for en mulig rigsretssag for at misbruge sit embede.

Melania Trump skulle tirsdag på B'More Youth Summit i Baltimore tale om afhængighed af opioider. Det var et arrangement, som USA's særlige narkoenhed, DEA, var sponsor for.

- Hallo alle sammen, forsøgte førstedamen sig med, mens hujen og buhen satte ind ved starten af hendes tale.

Under talen var der mere ro i forsamlingen. Men så sluttede den.

- Jeg ønsker jer alle en lykkelig Thanksgiving. Må Gud være med jer, jeres familier og USA, fik hun sagt, inden der igen var højlydt buhen fra salen. Hun blev hurtigt fulgt væk fra scenen.

