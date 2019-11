Tilliden til flådeminister Richard Spencer er væk, meddeler forsvarsminister Mark Esper.

USA's forsvarsminister, Mark Esper, har bedt flådeminister Richard Spencer om at fratræde sin post.

Det gør han som følge af Spencers håndtering af en sag om en Navy Seal, der er beskyldt for krigsforbrydelser. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sagen har fået Esper til at miste tilliden til flådeministeren, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Jeg er meget bekymret over den opførsel, som en ledende medarbejder i forsvarsministeriet har udvist, siger Esper ifølge Reuters.

- Desværre har jeg som følge heraf besluttet, at minister Spencer ikke længere har min tillid i forhold til at fortsætte på sin post. Jeg ønsker Richard alt godt, står der.

Sagen handler om Edward Gallagher fra flådens specialstyrker. For godt og vel en uge siden fik han den rang tilbage, som han besad, før han blev kendt skyldig i en militær retssag tidligere på året.

Gallagher, en højtrangeret Navy Seal, var anklaget for en række krigsforbrydelser under sin udstationering i Irak i 2017.

Han er blevet fundet skyldig i på ulovlig vis at posere med et lig. Det førte til, at han blev degraderet. Den beslutning blev dog omgjort.

/ritzau/