Kaptajn traf tvivlsomme beslutninger omkring virusudbrud om bord på hangarskib, siger admiral.

Den amerikanske flåde fastholder overraskende en fyring af kaptajn Brett Crozier, der blev fritaget fra tjeneste efter at have meldt om et coronaudbrud om bord på hangarskibet "Theodore Roosevelt".

Efterfølgende blev han dog hyldet som en helt af sit mandskab og stillet en genindsættelse i sin stilling i udsigt. Nu fastholdes fyringen.

Det er en overraskende vending i sagen, som kommer efter en nærmere undersøgelse af omstændighederne ved smitteudbruddet med coronavirus om bord på skibet.

- Crozier udviste tvivlsom dømmekraft i sin håndtering af et udbrud af Covid-19 om bord på det atomdrevne hangarskib, siger admiral Michael Gilday, som er øverste chef for flådeoperationer.

Admiralen siger, at coronavirusset sandsynligvis kom om bord på skibet, da det lå i havn i Vietnam.

Flåden ventes også at meddele, at en forfremmelse af kontreadmiral Stuart Baker indstilles, efter at omstændighederne i sagen er er blevet undersøgt nærmere.

Crozier ventes at forblive i flåden, selv om han er blevet frataget kommandoen om bord på hangarskibet.

Flåden har ikke offentliggjort detaljer fra undersøgelsens konklusioner.

En efterforskning foretaget af flåden har tidligere vist, at omkring 60 procent af de ombordværende besætningsmedlemmer havde antistoffer. Det betyder, at langt flere end først antaget var smittet om bord med virusset.

Crozier blev fjernet som øverstkommanderende, efter at han i et brev havde bedt om mere hjælp til at bremse virusudbruddet. Han krævede, at de mange tusinde søfolk under hans kommando fik lov til at forlade skibet for at forhindre smittespredning.

Han blev hyldet for dette af sin besætning, og en tidligere undersøgelse foretaget af flåden havde lagt op til, at han skulle genindsættes som kaptajn.

Efterfølgende sagde den nu fratrådte marineminister Modly i en tale til besætningsmedlemmerne om bord på "Theodore Roosevelt", at Crozier enten var for "naiv eller for dum" til at have ansvaret for dem.

Mindst en amerikansk sømand er død med virusset.

