Den amerikanske flåde har taget et ganske usædvanligt skridt.

For første gang har repræsentanter for flåden anerkendt, at der på tidligere udgivne billeder er tale om UFO'er.

Billederne, der blev udgivet som videoklip mellem december 2017 og marts 2018, viser objekter, der bevæger sig med høj hastighed, og de er filmet med infrarød kamera fra amerikanske jagerfly.

En talsperson fra den amerikanske flåde Joe Gradisher bekræftede onsdag over for CNN, at der er tale om 'unidentified aerial phenomena' (UAP'er) - uidentificeret luftfænomen, løst oversat til dansk.

Et af billederne af en UFO, som den amerikanske flåde langt om længe har anerkendt. Foto: To The Stars Academy of Arts & Sciences Vis mere Et af billederne af en UFO, som den amerikanske flåde langt om længe har anerkendt. Foto: To The Stars Academy of Arts & Sciences

De i alt tre klip af UFO'er - eller UAP'er, som den amerikanske flåde altså kalder dem - blev optaget i henholdsvis 2004 og 2015. På et par af videoerne kan man høre jagerpiloternes stemmer.

'Det er en fucking drone, brormand.'

'Det er helt vildt! De flyver alle sammen mod vinden.'

Selvom den amerikanske flåde altså nu for første gang erkender, at der er tale om uidentificerede objekter, så kommer de ikke med en forklaring på fænomenerne.

I stedet fortæller Joe Gradisher, hvorfor flåden går offentligt ud og bekræfter fænomenernes ægthed.

»Det handler om hyppigheden af de mange indtrængninger over vores træningsområder. De udgør en sikkerhedsfare for vores piloter,« siger Joe Gradisher.

Han bekræfter også, at de i alt tre offentlige klip kun udgør en brøkdel af de mange observationer af ukendte objekter, som flådens piloter gør sig.

»I mange år har vores piloter ikke turde indberette disse indtrængninger af frygt for den måde, man tidligere omtalte lignende hændelser og teorier om, hvad der måske - måske ikke - er på de videoer,« uddyber han.