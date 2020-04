Mens den amerikanske coronaepidemi eksploderer med 600.000 smittede og 23.000 døde, udstiller krisen de ekstreme forskelle på rig og fattig i USA.

Hvordan holder man sig således hjemme, når man ikke har noget hjem. Og hvordan holder man to meters afstand til andre, når man bor ti mennesker i en skurvogn på 40 kvadratmeter.

Godt en million amerikanere er officielt hjemløse. 30 millioner amerikanere har ingen sygesikring. Og ifølge en helt ny undersøgelse foretaget af Gallup er 40 procent af alle amerikanere ude af stand til at klare en uventet udgift på over 400 dollar - godt 2.700 koner.

»De fleste af os kender godt til de deprimerende tal. Men coronaepidemien har tvunget mange til at se sandheden og statistikken i øjnene.«

Overalt i USA opfordres man til at holde afstand. Men ikke alle har råd til den luksus.

Sådan siger sociolog, Stephanie DeLuca fra hospitaletsuniversitetet Johns Hopkins i et interview med avisen The New York Times.

Og resultatet af USA's ekstreme sociale forskelle er tydelig i corona- statistikken.

Således rammes fattige og minoriteter således i langt højere grad end velstillede, veluddannede og hvide amerikanere.

I byen Chicago er 70 procent af alle coronasmittede således sorte. Selvom de sorte borgere kun udgør en tredjedel af storbyens befolkning.

Men fattigdom rammer amerikanerne uanset race. Og mens mange mere velstående amerikanere er i stand til at arbejde hjemmefra, er det ifølge sociolog Stephanie DeLuca samfundets svageste, der er tvunget til at udsætte sig selv for coronafaren og derved bliver syge.

»Hvis du ikke har nogen opsparing, og du lever fra lønningsseddel til lønningsseddel, så har du ikke noget valg. Du er tvunget til at gå på arbejde.«

Amerikanske butiksansatte på mindsteløn (cirka 75 kroner i timen) er ifølge avisen Washington Post ofte tvunget til at dele lejligheder med andre mindstelønmodtagere.

I disse lejligheder samles således potentielt smittede arbejdere fra butikker, fabrikker og lagre. Ofte er disse arbejdere deltidsansatte. Derfor modtager de ikke sygesikring via deres job - dette kræver fuldtidsansættelse. Og derfor tøver mange med at søge lægehjælp, hvis Covid-19-symptomerne melder sig.

LA's hjemløse bor i telte ved motorvejen.

I den stik modsatte ende af den sociale skala søger ekstremt rige amerikanere tilflugt under jorden, i luksuriøse 'dommedags-bunkere'.

»Antallet af nye kontrakter er mere end fordoblet. Folk vil i sikkerhed. Og jeg kan ikke bebrejde dem.«

Sådan siger en repræsentant for én af USA's største bunker-ejendomsmæglere Atlas Survival Shelters til avisen The Wall Street Journal.

Og nutidens corona-bunker har meget lidt tilfælles med koldkrigens private beskyttelsesrum, der oftest lignede små underjordiske fængselsceller.

Luksusbunker ala Corona. Både sollys og udsigt er selvfølgelig kunstig.

»Vores mål er, at du ikke skal føle dig indespærret på nogen måde. Derfor har vi sollys og skønne udsigter i alle rum,« siger Mike Peters, der i mere end tyve år har designet og bygget overlevelseskomplekser for firmaet Ultimate Bunker - for USA's allerrigeste.

Mange af de populære luksusbunkere findes i tyndt befolkede stater som South Dakota, Montana, Kansas og Nebraska.

Og ifølge The Wall Street Journal kan de fineste af slagsen koste helt op til 100 millioner kroner.