Jimmy Carter ventes at være indlagt til observation, så længe lægerne råder til det, siger hans organisation.

USA's tidligere præsident Jimmy Carter er ved at komme sig efter at have været igennem en vellykket operation på et hospital i Atlanta tirsdag.

- Der er ingen komplikationer efter operationen, oplyser hans organisation The Carter Center.

Den 95-årige ekspræsident blev mandag indlagt for at gennemgå en operation, der skulle lette trykket på hans hjerne.

Trykket var opstået på grund af indre blødninger, efter at Carter for nylig faldt.

Han forventes at blive på hospitalet til observation, så længe lægerne tilråder det, tilføjer The Carter Center.

I oktober faldt den tidligere præsident flere gange. Han har blandt andet beskadiget bækkenet og slået hovedet.

Også i maj kom Jimmy Carter galt afsted, da han brækkede hoften på vej til kalkunjagt. Dengang gennemgik han en vellykket operation og tilbragte tre dage på et hospital.

Carter er med sine 95 år den længstlevende ekspræsident i USA nogensinde.

Han havde fast bopæl i Det Hvide Hus i årene 1977 til 1981, hvorefter han måtte overdrage embedet til republikaneren Ronald Reagan.

Året efter stiftede han The Carter Center.

Gennem denne organisation har Jimmy Carter i årtier arbejdet for at forbedre menneskerettigheder rundt om i verden. Han blev i 2002 hædret med Nobels fredspris for sit humanitære arbejde.

