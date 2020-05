Trods dystre udsigter forventer den amerikanske centralbank ikke en ny depression i USA som i 1930'erne.

De nedlukkede virksomheder under coronakrisen kan "nemt" få USA's bruttonationalprodukt (bnp) til at skrumpe med 20-30 procent i indeværende kvartal.

Det siger formand for den amerikanske centralbank Jerome Powell natten til mandag dansk tid i tv-programmet "60 Minutes" på den amerikanske tv-kanal CBS.

Jerome Powell siger også, at USA's ledighed kan toppe på 20-25 procent, hvilket vil være det højeste siden depressionen i 1930'erne. På trods af det forventer Powell ikke en ny depression.

- Jeg tror, at der er en god chance for, at der kommer positiv vækst i tredje kvartal, siger Jerome Powell i tv-programmet.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

/ritzau/AFP