Helt som ventet har den amerikanske centralbank besluttet at holde den toneangivende rente i ro.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har på et møde onsdag besluttet, at der ikke bliver pillet ved den toneangivende rente.

Det skriver flere udenlandske nyhedsbureauer onsdag aften.

Dermed fastholdes renten på spændet 2,25-2,50 procent.

Ifølge avisen Børsen er det første gang, at renten ikke ændres efter ni rentestigninger i træk.

Det er dog intet overraskende i, at renten fastholdes, lyder det fra Frederik Engholm, der er chefstrateg ved Nykredit.

- Alt andet havde også været et kæmpe chok, da centralbanken lige har hævet renten for en måned siden.

- Det afgørende for centralbanken var at få fastslået budskabet om, at den fremadrettet vil være varsom med rentestigningerne, siger han i en kommentar.

/ritzau/