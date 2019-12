Der er heller ikke umiddelbart lagt op til ændringer af renteniveauet på de kommende rentemøder.

Den amerikanske centralbank fastholdt onsdag som ventet den toneangivende rente på niveauet 1,5-1,75 procent.

Der er umiddelbart heller ikke lagt op til ændringer af renteniveauet på de kommende rentemøder.

Men på årets sidste møde i bankens ledelse blev det understreget, at der vil blive holdt nøje øje med lav inflation og udviklingen i den globale økonomi. Det skriver Reuters.

13 af de 17 bankchefer, som har givet deres renteforventninger til kende i det såkaldte dot plot-diagram, forudser, at renten vil være uændret frem mod slutningen af næste år, skriver Bloomberg News.

I Danske Bank siger senioranalytiker Mikael Olai Milhøj, at beslutningen om at holde rentemålsætningen i ro kommer efter tre møder i træk med rentenedsættelser.

- Det er ikke så overraskende, at den amerikanske centralbank nu afventer og ser tiden lidt an, for de fleste komitémedlemmer havde forud for mødet sagt, at de mener den nuværende pengepolitik er passende.

- I sommer var der en stor frygt for, at amerikansk økonomi var på vej mod en recession som følge af dårligere nøgletal, ikke mindst rundt om i verden, og høj handelspolitisk usikkerhed, skriver han i en skriftlig kommentar.

- De økonomiske nøgletal tyder på, at væksten i verdensøkonomien har stabiliseret sig, og der er måske også få tegn på, at der er ved at komme mere gang i hjulene.

Mikael Olai Milhøj tilføjer, at de stærke jobrapporter i USA i de seneste måneder også har mindsket recessionsfrygten.

Ser man på tonen i pressemeddelelsen, så står det klart, at komitémedlemmerne synes, at amerikansk økonomi ser stærk ud, men at der er udfordringer med vækst globalt.

I Dansk Industri siger cheføkonom Allan Sørensen, at det ikke er overraskende, at den amerikanske centralbank holder renten i ro i denne omgang.

- Der er stadig et betydeligt pres på det arbejdsmarked, og derfor er det naturligt, at centralbanken ikke trykker yderligere på speederen, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

- En ny rentesænkning vil kunne vise sig at være en overdosering i forhold til den opbremsning, der er i sigte. Vi skal huske på, at den amerikanske centralbank allerede har sat renten ned tre gange siden i sommer.

