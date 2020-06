De sidste to ord, amerikanske George Floyd sagde, før han angiveligt blev dræbt af politiet i Minneapolis, var 'mor, mor'.

Overalt i USA frygter både mødre og fædre derfor nu for deres børns fremtid og endog for deres liv.

»Min søn er ikke engang tre år gammel. Og ingen kunne finde på at gøre ham ondt. Men om bare 10 år, så er han teenager og derfor i farezonen, når han går ned ad gaden, når han kører på sin cykel, eller når han går ind i en butik. Det skræmmer mig fra vid og sans.«

Sådan siger den 37-årige Charlene Wick, som B.T. møder til demonstration i byen Pontiac, Michigan.

Utænkelig. »Selvfølgelig er man bekymret. Hvad sker der med vores mørkhudede børn, når de bliver mørkhudede teenagere?« Sådan siger Charlene Wick, der her ses i baggrunden. Forrest er det tvillingerne Daniel og Eliza. Foto: Henning Høeg

»Er det min søn næste gang?« spørger Trish Day. Foto: Henning Høeg

Og Charlene Wick er bestemt ikke alene.

»Jeg ved, hvordan politiet så på min egen bror, da han begyndte at se voksen ud. Mange hvide amerikanere tror, at unge sorte mænd som min bror både er farlige og besidder overnaturlige kræfter. Og derfor frygter jeg ærligt talt også for min egen søn, der i dag blot er syv år gammel. Det gør mig syg bare at tænke på, hvor svært livet kan blive for ham.«

Sådan siger Trish Day, der til demonstration i Detroit mødte op med et skilt med påskriften 'Is my son next?' – 'er det min søns tur næste gang?'

Og foran den internationale presse i Minneapolis blev frygten for sorte børns fremtid i USA også bragt på bane, da George Floyds seks-årige datter Gianna Floyd dukkede op for at mindes sin far.

Gianna Floyd på seks er datter af den dræbte George Floyd. Her er hun sammen med sin mor, Roxi Washington. Foto: CRAIG LASSIG - EPA

»Min far har ændret verden,« sagde den spinkle pige, hvis far ganske rigtigt har startet en verdensomspændende race-debat.

Og hendes mor, den 34-årige Roxi Washington, gentog den samme bekymring, som forældre overalt i USA nu deler.

»Hvad er det for en verden, Georges og min datter nu vokser op i. Spillereglerne er anderledes, når din hud er mørk. Vi bliver nødt til at ændre forholdene. Og måske kommer der trods alt noget godt ud af Georges tragiske død.«

Efter pressemødet med datteren Gianna og hendes mor dukkede også broderen Quincy Mason Floyd op. Og selvom den voksne søn ifølge mange sorte amerikanske forældre nu befinder sig i racismens farezone, så opfordrede Quincy Mason Floyd til fortsat fredelige demonstrationer.

George Floyds 22-årige søn Quincy Mason Floyd besøgte i går det sted, hvor hans far blev dræbt under politiets varetægt. Den 22-årige mand opfordrede til fredelige demonstrationer. Foto: Stephen Maturen - AFP

»Min far var en god og ikke voldelig mand. Han ville ikke ønske vold i sit minde,« sagde Floyd Junior.

Andetsteds i Minneapolis dukkede der nye beviser op imod politiet.

Derfor er politimanden Derek Chauvin nu sigtet for mord af anden grad (murder of the second degree). Og de tre betjente, der forrige mandag deltog og undlod at gribe ind, da Chauvin holdt sit knæ på George Floyds hals i knap ni minutter, er nu også officielt sigtet som medskyldige.

Både Derek Chauvin og hans tre kollegaer Thomas Lane, Tou Thao og J Alexander Kueng er fyret, sigtet og risikerer alle op til 40 års fængsel, hvis de findes skyldige.

Sorte amerikanske forældre er med god grund nervøse for deres børn. Hvad sker der, når de vokser op i et racedelt USA. Fra venstre Amy, Emma, Danielle og Amanda. Foto: Facebook

De nye og mere alvorlige anklager satte også en ny tone for gårsdagens demonstrationer.

I både Atlanta, Washington D.C., New York og Detroit var stemningen således mere positiv. Og selvom der stadig var spænding at spore imellem nogle demonstranter og politi, havde flere taget børnene med.

Fire af de små demonstranter, Amy, Emma, Danielle og Amanda, dukkede senere op på Facebook.

Og igen var budskabet: 'Giv os en chance' og 'Black Lives Matter'.