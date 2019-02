Den amerikanske regering har bedt om at få indkaldt FN's Sikkerhedsråd om situationen i Venezuela.

USA retter nye sanktioner mod Venezuela og indefryser værdier i landets statsejede olieselskab PDVSA.

Det oplyser USA's vicepræsident, Mike Pence, under et møde i Colombia for Lima-gruppen - en blok af lande der rækker fra Canada til Argentina.

Samtidig reagerer USA på den dødelige vold, der har været anvendt af regimet ved landets grænser, ved at indbringe sagen for FN's Sikkerhedsråd. Det oplyser diplomater.

De nye sanktioner rammer fire af regimets regionale guvernører. De får indefrosset alle deres værdier i USA.

Blandt deltagerne på mødet i Colombias hovedstad, Bogota, er den selvudråbte præsident i Venezuela, Juan Guaidó. En lang række lande rundt om i verden har anerkendt ham som landets leder.

Pence lover, at USA vil stå ved Guaidos side. Han siger, at alle muligheder ligger på bordet i forhold til Maduros regime. Guaido selv antydede søndag, at en militær indgriben kunne blive nødvendig.

Men det vil næppe møde støtte blandt de latinamerikanske lande. De fleste støtter et diplomatisk og økonomisk pres på Maduro og hans regering.

Volden blev optrappet i weekenden, da lastbiler forgæves forsøgte at køre amerikanske nødhjælp ind i Venezuela fra Brasilien og Colombia.

Mindst tre blev dræbt og 300 såret.

/ritzau/Reuters