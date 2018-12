Ruth Bader Ginsburg, der her taler ved et arrangement på Georgetown University i september 2017, er en del af det mindretal af dommere i USA's højesteret, der anses for at ligge til venstre for midten. Hvis den 85-årige dommer må trække sig på grund af sit dårlige helbred eller går bort, kan Trump udnævne endnu en konservativ dommer til USA's øverste domstol. Nicholas Kamm/Ritzau Scanpix