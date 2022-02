Et mystisk væsen er dukket op ud for New Zealands østkyst.

Forskere har nemlig opdaget en nyudklækket spøgelseshaj, som de kalder for 'meget sjælden'.

Det skriver CNN.

Opdagelsen af den lille spøgelseshaj blev gjort under en undersøgelse af Chatham Rise, som er et område på havbunden ud for New Zealands østkyst.

Her skulle forskere ved National Institute of Water and Atmospheric Research udføre en havbundsundersøgelse, som de gør hvert andet år for at estimere fiskebestandene. Dataene bruges derefter til at bestemme fangstkvoter for fiskeri.

Og her dukkede fundet af spøgelseshajen pludseligt op i en dybde på omkring 1.200 meter.

Brit Finucci, der er fiskeriforsker og var en del af holdet, der gjorde opdagelsen, forklarer, at det er et »sjældent og spændende« fund, fordi de fleste eksempler på spøgelseshajer, de finder, er voksne.

»Det er meget sjældent og meget ualmindeligt at finde unge af mange af disse arter, så derfor blev jeg ret begejstret,« understreger hun.

Spøgelseshajen er en nær slægtning til hajer og rokker. De er bruskfisk – med skeletter, der primært består af brusk.

De bevæger sig sjældent langt fra havbunden, og er lette at identificere på grund af deres store, højtstillede øjne og spøgelsesagtige udseende.

Fordi de lever i så dybt vand, er denne art sjældent set af mennesker. Der menes at være over 50 forskellige arter af spøgelseshajer, men man ved lidt om dem.