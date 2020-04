Løver, der ligger midt ude på en vej og tager lur, er et noget sjældent syn.

Ikke desto mindre er det lige præcis det syn, der venter, hvis man tager et kig i Kruger National Park i Sydafrika i disse dage.

Midt under coronakrisen synes de store kattedyr at have vænnet sig til en menneske-fri hverdag, og på billeder fra nationalparken virker det ikke umiddelbart som om, vi mennesker er savnet.

»Det er usædvanligt, at de ligger midt på vejen i dagtimerne, for under normale omstændigheder ville der være trafik, som tvinger dem ud i vildmarken.«

Det udtaler nationalparkens talsmand, Isaac Phaahla, til CNN.

På en helt almindelig dag i nationalparken ville området nemlig være proppet med turister.

Men Kruger National Park har været lukket af for besøgene siden den 25. marts for at forhindre coronasmitte.

Selvom billederne fra parken er betagende, siger talsmanden dog, at der ellers ikke er sket mange ændringer i dyrenes adfærd under coronakrisen.

Også andre steder i verden, har man oplevet, at dyrene indtager uvant territorium.

I Thailand har aberne indtaget gaderne, i South Carolina i USA har man set en alligator, der var en tur forbi den lokale strand og i Japan flere byer fået besøg af hjorte.

Nogle af dyrene tager ind til byen for at lede efter mad, mens andre bare gør brug af al den nye plads, der pludselig er opstået.

Herunder kan du se billeder fra de japanske gader