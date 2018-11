Mens det i Danmark skaber overskifter så snart en hval går ind i en jysk fjord, skal der mere til på den anden side af Jorden.

I løbet af en uge har New Zealand således oplevet ikke mindre en fem hvalstrandinger. Det har ført til døden for over 239 hvaler, sagde myndighederne fredag.

Senest blev en flok på mellem 80 og 90 hvaler set tordag, strandet på den øde ø, Chatham Island, 800 km øst for Sydøen.

Det er den femte hvalstranding på New Zealand på mindre end en uge. Det skriver channnelnewsasia.com.

Her ses de 145 hvaler, der strandede på Stewart øen den 25. november 2018. Foto: DEPARTMENT OF CONSERVATION Vis mere Her ses de 145 hvaler, der strandede på Stewart øen den 25. november 2018. Foto: DEPARTMENT OF CONSERVATION

Blandt de øvrige strandinger er en gruppe på 145 hvaler, der alle døde efter de gik på grund i sidste weekend på Steward-øen ud for Sydøens kyst.

Da de udsendte rangere nåede frem til den seneste gruppe hvaler tidligt fredag, var 50 af hvalerne døde. En enkelt var stadig i live, men strandet, mens de resterende alle var stukket til søs igen.

Chatham Island var stedet, hvor den største stranding i New Zealands lange række af strandinger fandt sted i 1918 - dengang var over 1000 hvaler gået på grund.

Foruden de to store strandinger denne uge, er en gruppe på 12 dværgkaskelotter gået på grund i den nordligste del af landet.

Og en kaskelothval og en dværgkaskelot gik på grund ved to forskellige hvalstrandinger på Nordøen.

Karen Stockin, der er marinebiolog ved universitetet i Massey, sagde at selv om hvalstrandinger var relativt normale i New Zealand, så var fem tilfælde på mindre end en uge usædvanligt.

Ifølge Stockin oplever New Zealand for øjeblikket noget af de varmeste temperaturer oceanet har haft nogensinde. Det, mener hun, har også effekt på hvalerne.

»Vi har haft en usædvanlig uge, som vi ikke engang har nået slutningen af. Det er vist fair at sige, at det har været et utroligt usædvanligt år,« fortæller hun nyhedsbureauet AP.

New Zealands sommer er sæsonen for hvalstrandinger, og i følge Stockin er endnu flere hvaler, der går på grund, sandsynlige.