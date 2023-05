En besætning til havs endte i vandet, da de pludselig blev angrebet af en gruppe spækhuggere.

Hændelsen, der skete tidligere på måneden, udspillede sig i Gibraltarstrædet ud for Spaniens kyst og resulterede i, at en schweizisk lystbåd sank.

Det skriver mediet Live Science.

Ingen ombord kom til skade, og de blev hurtigt reddet af den spanske kystvagt.

Skipper Werner Schaufelberg har efterfølgende fortalt til det tyske nichemedie Yacht, at der var tale om tre spækhuggere, som gik til angreb.

»Der var to mindre og en større spækhugger. Den store bankede gentagne gange ind i siden med stor kraft. Og det lignede, at de to små observerede den stores teknik, og med et lille opløb hamrede de også ind i båden.«

Ifølge Live Science blev to andre både i dagene forinden også angrebet af spækhuggere. De sank dog ikke, men det er faktisk sket tidligere.

Siden 2020 har der været en markant stigning af spækhuggerangreb. I 2021 blev et dansk par også angrebet af en gruppe spækhuggere i området, skrev Berlingske dengang.

Langt de fleste angreb bliver beskrevet som harmløse, men i alt er tre både sunket.

Hvad, der pludselig får spækhuggere til at angribe både, er der ikke svar på, selvom det har stået på i over tre år.

Eksperter er dog enige om, at det er stærkt usædvanligt. Det sagde marinbiolog Hanne Strager også til TV 2 i 2020:

»Det er meget usædvanligt. Det er ikke det, de gør nogen andre steder i verden. Det er meget mærkeligt,« sagde hun.

Andre eksperter påpeger, at spækhuggere er enormt nysgerrige og legende. Derudover har de en evne til at dele og tilegne sig nye erfaringer, hvis de er i en større gruppe.

Havbiolog ved Aveiro-universitet i Portugal, Alfredo Lopez Fernandez, mener også, at der kan være sket et form 'traume' hos nogle spækhuggere, som forårsager hændelserne.