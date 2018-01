Beboerne i den algeriske ørkenby Aïn Sefra vågnede i sidste weekend op til et noget usædvanligt syn, da Saharas kilometerlange ørkensletter i løbet af natten var blevet forvandlet til tunge, kridhvide snedyner.

Snedyner så massive, at de ifølge flere internationale medier målte 40 centimeter, da snefaldet var kraftigst.

Billederne af de hvide ørkensletter fra Aïn Sefra, som i folkemunde kaldes ’Porten til Sahara’, er gået verden rundt. Og med god grund, mener Martin Stendel, klimaforsker og Ph.d. ved DMI. Det er nemlig langt fra hverdagskost at se Saharas knastørre og rødbrune ørkensand tildækket af iskoldt og vådt sne.

»Det er ret usædvanligt at se sne på de kanter. Men det skyldes, at der har ligget et lavtryk med kold luft meget længere mod syd, end der plejer, nemlig over Spanien,« siger eksperten og forklarer, hvorfor lige netop Aïn Sefra, som ligger cirka i 1.000 meter over havets overflade, pludselig ændrede udseende fra gold ørken til skisportsområde.

»Luftstrømningen omkring det førnævnte lavtryk førte til, at den kolde luft blev tvunget til at stige op i Atlas-bjergene. Og da luften steg op, blev den koldere og fugtigere. Da fugtigheden nåede 100 procent, og det var koldt nok - som det var i weekenden - begyndte det at sne,« fortæller Martin Stendel.

Ain Sefra, Algeriet. Billedet her er fra den 7. januar i år. Foto: SOCIAL MEDIA Ain Sefra, Algeriet. Billedet her er fra den 7. januar i år. Foto: SOCIAL MEDIA

Faktisk er det ikke usædvanligt, at det regner i området omkring Aïn Sefra, hvor den gennemsnitlige dagtemperatur ligger på seks grader. Dog er sjældent, at temperaturen bevæger sig så langt ned under frysepunktet, at nedbøren falder som sne.

Ifølge Martin Stendel har det pludselige snefald i Sahara derfor heller intet med klimaforandringer at gøre. Det skyldes udelukkende vejret: altså kulde og den geografiske placering.

»Derfor vil det også med al sandsynlighed komme til at ske igen. Men om det er næste år eller om 30 år, kan man ikke sige.«